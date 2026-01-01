Fußgänger bei Unfällen in der Paul-Suhr-Straße und Merseburger Straße verletzt

Mittwoch kurz nach 08.00 Uhr bog ein PKW aus der Amsterdamer Straße nach rechts in die Paul-Suhr-Straße und kollidierte mit einer Fußgängerin, welche die Paul-Suhr-Straße überquerte. Die 67-Jährige wurde leichtverletzt.

Am Mittwoch gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Merseburger Straße Nähe Schmiedstraße. Ein PKW befuhr die Merseburger Straße Richtung Riebeckplatz und kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Fußgänger. Der 34-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.