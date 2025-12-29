Glasfaser für westliche Neustadt ab sofort buchbar

Glasfaser kommt nach Halle (Saale) in die westliche Neustadt. Bürgerinnen und Bürgern von Halle (Saale) ist es ab sofort möglich, einen Glasfasertarif der Deutschen Telekom zu buchen und sich so einen kostenlosen Anschluss ihrer Immobilie an das Netz der Zukunft zu sichern. Unter www.telekom.de/glasfaser können sie ihren Wunschtarif buchen. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren, damit der Ausbau für rund 2.620 Haushalte wie geplant demnächst starten kann. Zudem wird das Unternehmen die kommenden Wochen und Monate dazu nutzen, vor Ort umfassend über das Netz der Zukunft zu informieren. Zusätzlich beraten Vertriebsmitarbeiter im Auftrag der Telekom an der Haustür. Die Kundenberater tragen Kleidung mit Telekom-Logo. Sie können sich mit einem Lichtbildausweis und einem Autorisierungsschreiben der Telekom ausweisen. Über die Rufnummer 0800 3309765 kann der Mitarbeitende per Telefonanruf identifiziert werden.

Kostenloser Anschluss während der Ausbauphase

Die Telekom schließt eine Immobilie kostenfrei an, wenn während der Ausbauphase ein Glasfaser-Tarif abgeschlossen wird. Der Glasfaseranschluss kommt jedoch nicht von allein ins Haus. Wer zur Miete wohnt, muss lediglich einen Glasfaser-Tarif buchen: www.telekom.de/glasfaser. Die Telekom kümmert sich um die Absprache mit dem Immobilienbesitzer, denn diese müssen ihre Zustimmung geben. Auch Eigentümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern bekommen den Hausanschluss kostenfrei, wenn sie einen Tarif buchen. Mehrfamilienhäuser ab drei Wohneinheiten bekommen den Hausanschluss mit Zustimmung des Eigentümers grundsätzlich kostenlos – für die Nutzung des Internets brauchen die jeweiligen Parteien anschließend eine Tarifbuchung. Auch bei der weiteren Verlegung der Glasfaser im Zuhause unterstützt die Telekom und gewährleistet einen reibungslosen Ablauf.

„Glasfaser bedeutet für große Teile Deutschlands einen enormen Schritt ins Digitalzeitalter. Sie gewährt Bürgerinnen und Bürgern Zugang zur Hochgeschwindigkeits-Datenautobahn und wertet ländliche und mittelstädtische Kommunen als Wohn- und Geschäftsstandorte auf“, so Nadja Thätner, Regionalmanagerin bei der Telekom.

Darum lohnt sich der Umstieg auf Glasfaser

Glasfaserkabel ermöglichen deutlich höhere Übertragungsraten als Kupferkabel. So lassen sich rasend schnell riesige Datenmengen herauf- und herunterladen.

Glasfaser bietet die stabilste Verbindung für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig.

Glasfaser ist weniger störanfällig und robuster gegenüber äußeren Einflüssen wie z.B. Wasser. Gerade für ältere Menschen mit einem Hausnotruf bietet eine Glasfaseranbindung mehr Schutz vor möglichen Störungen.

Glasfaser ist gut fürs Klima, weil weniger Energie verbraucht wird als im Kupfernetz.

Glasfaser steigert den Wert einer Immobilie. Wenn diese verkauft oder vermietet werden soll, ist der Glasfaseranschluss ein gutes Verkaufsargument.

Fazit: Glasfaser ist zukunftssicher und die beste Technologie für die nächsten Jahrzehnte.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit der Anschlüsse und zu den Tarifen der Telekom

Telekom Shop Ritterhauspassage, Leipziger Straße 90, 06108 Halle Saale

Telekom Partner Shop, Neustädter Passage 17d; 06122 Halle Saale

Glasfaser Expertenteam: magenta-glasfaser@telekom.de

Online: www.telekom.de/glasfaser

Hotline: 0800 22 66100

Hotline für Eigentümer (kostenfrei): 0800 3304 174

Für Unternehmen aus Halle (Saale):

Hotline (kostenfrei): 0800 33 06709

www.telekom.de/vollglas