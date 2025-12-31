Buna-Fackel brennt nach Stromausfall: Große Flamme über Schkopau – keine Gefahr für die Bevölkerung

Eine riesige Flamme leuchtet seit Mittwochmittag am Himmel über den Buna-Werken in Schkopau. Die Hochfackel ist aktiv.

Gegen 14.00 Uhr sei es nach Unternehmensangaben am Chemiestandort zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der Stromversorgung. Ein Teil der Produktionsanlagen am Standort sei in Folge des Stromausfalls automatisch und sicher heruntergefahren worden. Dadurch kam es kurzfristig zu einem erhöhten und weit sichtbaren Fackelbetrieb mit Rußbildung.

Die Stromversorgung wurde nach Unternehmensangaben inzwischen teilweise stabilisiert. Die Ursache für den Stromausfall wird derzeit ermittelt. Für die Mitarbeiter, Nachbarschaft und Umwelt habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestand. Die zuständigen Behörden seien informiert.

Die Hochfackel ist eine Sicherheitseinrichtung für den Betrieb der Anlagen am Chemiestandort Schkopau. Mit ihrer Hilfe werden überschüssige Kohlenwasserstoffgase gefahrlos verbrannt. Sie kommt vor allem beim An- und Abfahren der Produktionsanlagen, bei Betriebsstörungen oder auch beim Wechsel von Produkttypen zum Einsatz.

In der Regel werden über die Hochfackel Reststoffe verbrannt. Nach ersten Informationen hat es im Werk einen Stromausfall gegeben. Deshalb muss das überschüssige Gas aus der Produktion verfeuert werden.