Große Verkehrskontrollen der Polizei in Halle (Saale): 361 Geschwindigkeitsverstöße und 47 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten

von · 7. November 2025

  1. Carsharer sagt:
    7. November 2025 um 14:54 Uhr

    In der Baustelle Mühlweg wurde auch fleißig aufgeschrieben. Trotz sichtbarer Polizei wurde verbotenerweise abgekürzt.

    Für Fahrräder existiert dort sinnvollerweise kein Durchfahrtverbot.

