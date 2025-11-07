Große Verkehrskontrollen der Polizei in Halle (Saale): 361 Geschwindigkeitsverstöße und 47 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten

Im Rahmen des Verkehrskontrolltages der Polizeiinspektion Halle (Saale) wurden durch das Polizeirevier Halle (Saale) am Donnerstag den 06.11.2025 im Stadtgebiet Halle (Saale) verschiedene Verkehrskontrollen zu den Themen Geschwindigkeit und weiterer verschiedenartige Verkehrsverstöße durchgeführt.

Im Rahmen dieser Kontrollaktionen konnten insgesamt 361 Geschwindigkeitsverstöße (281 Verwarngelder, 80 Bußgelder) durch die Polizei geahndet werden. Während der Kontrollmaßnahmen wurde die Geschwindigkeiten von 12.470 Fahrzeugen kontrolliert. Die höchste Geschwindigkeitsübertretung wurde bei einem Fahrzeugführer auf der Europachaussee festgestellt. Dieser befuhr den betreffenden Bereich bei erlaubten 50 km/h mit 139 km/h.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen im Stadtgebiet wurden 47 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Darunter befanden sich 10 Fahrzeugführer, welche das Durchfahrtsverbot im Bereich der Dieselstraße missachteten und 12 Radfahrer welche verbotswidrig die Leipziger Straße befuhren.