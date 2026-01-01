Großeinsatz in der Richard-Paulick-Straße / Treff: Personengruppen gehen aufeinander los – zwei Verletzte

Eine Personengruppe befand sich an der Bushaltestelle Kastanienallee und traf auf eine etwa 20-köpfige Gruppierung, welche Feuerwerkskörper auch in ihre Richtung abschossen.

Darüber kam es infolgedessen mehrfach zur verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Gruppen. Dabei wurden zwei Personen verletzt und kamen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.