„Gute Vorsätze“: Bürgerstiftung unterstützt wieder ehrenamtliche Projekte in Halle – Bewerbungen ab sofort möglich

Die Bürgerstiftung Halle unterstützt auch in diesem Jahr dabei, gute Vorsätze in die Tat umzusetzen: Sie gibt unkompliziert Starthilfe für Projektideen, die das Zusammenleben in der Straße, im Viertel oder in der Stadt ein Stückchen schöner machen.

Wer einen guten Vorsatz hat, der der Allgemeinheit zugutekommt, kann sich über ein einfaches Verfahren bei der Bürgerstiftung um eine Förderung bewerben. Folgende Bedingungen sollte der Vorsatz erfüllen: Ehrenamtliches Engagement, Bezug zu Halle, Finanzierungsplan und Umsetzung im Jahr 2026. Einsendeschluss ist der 23. Februar 2026.

Die Ausschreibung richtet sich an kleinere lokale Organisationen, Initiativen und Gruppen. Sie wird von zwei Freunden der Bürgerstiftung Halle ermöglicht. Knapp 70 „Gute Vorsätze“ wurden so in den verschiedenen Stadtteilen Halles in den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt.

Genaue Informationen zu den Teilnahmemodalitäten sowie das Antragsformular finden Sie auf der Webseite der Bürgerstiftung Halle unter www.buergerstiftung-halle.de .