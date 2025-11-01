Halle blüht auf: 15.000 neue Blumenzwiebeln in der Reilstraße und der Bernburger Straße bringen im Frühling Farbe in die Stadt

Ein grauer Herbsttag? Nicht an der Reilstraße. Am vergangenen Samstag griffen dort mehrere Freiwillige zu Spaten und Schaufeln – unter ihnen der hallesche Landtagsabgeordnete Wolfgang Aldag (Bündnis 90/Die Grünen). Ihr Ziel: Halle soll im kommenden Frühling noch ein Stück bunter werden. Rund 15.000 Blumenzwiebeln wanderten in die Erde entlang der Reilstraße und der Bernburger Straße.

Eine Tradition, die wächst

Was inzwischen wie eine liebgewonnene städtische Tradition wirkt, begann vor über zehn Jahren mit einer einfachen Idee. 2014 rief Aldag seine Pflanzaktion für ein blühendes Halle ins Leben. Seitdem pflanzt er gemeinsam mit Helferinnen und Helfern jeden Herbst neue Zwiebeln an Straßenrändern, auf Wiesen und in Grünanlagen der Stadt.

„Ich wollte, dass sich die Menschen im Frühling über Farbe freuen können“, erzählt Aldag, während er parallel den Spaten in den Boden rammt.

Rund 350.000 bis 400.000 Blumenzwiebeln sollen es mittlerweile sein – so genau weiß der Grünen-Politiker es selbst nicht mehr. „Ich hab irgendwann aufgehört zu zählen“, sagt er lachend. Sicher ist: Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Farbenmeer statt Asphaltgrau

Wer im Frühjahr durch Halle spaziert, begegnet Aldags Arbeit beinahe überall: Am Weinberg Campus blühen Krokusse in leuchtenden Lila- und Weißtönen, auf der Ziegelwiese und am Uniring ziehen bunte Blütenteppiche Spaziergänger an. Auch an der Berliner Brücke leuchten im März und April die ersten Farbtupfer aus dem Boden.

Doch Krokusse sind längst nicht alles. Aldag und sein Team pflanzen jedes Jahr neue Sorten: Traubenhyazinthen, Narzissen und andere Frühlingsboten. Entlang des Saaleufers bei den Klausbergen schimmert im Frühling bereits ein blau-violettes Band – dort, wo im Herbst fleißig gebuddelt wurde.

Bürgerengagement mit Langzeitwirkung

Das Besondere an Aldags Aktion: Sie lebt vom Mitmachen. Immer wieder schließen sich Bürgerinnen und Bürger an, bringen eigene Zwiebeln mit oder helfen beim Einpflanzen. Manche kommen schon seit Jahren regelmäßig vorbei, andere stoßen spontan dazu.

„Es ist toll zu sehen, wie viele Menschen Lust haben, ihre Stadt schöner zu machen“, sagt Aldag. Denn Zwiebel, die heute gesetzt wird, schenkt den Hallensern im nächsten Frühjahr ein Stück Lebensfreude.

Die Aktion verbindet dabei Umweltbewusstsein mit Gemeinschaftssinn. Blumenzwiebeln fördern nicht nur die Artenvielfalt, sondern bieten Insekten früh im Jahr wichtige Nahrungsquellen.

Ausblick: Ein Frühling voller Farbe

Im kommenden Frühling werden also entlang der Reilstraße und der Bernburger Straße erneut tausende Blüten aufgehen. Die Passantinnen und Passanten dürfen sich auf ein leuchtendes Farbenmeer freuen – ein stilles Dankeschön an all jene, die im Herbst ihre Hände schmutzig gemacht haben.

Und für Wolfgang Aldag ist klar: Nach der Pflanzaktion ist vor der Pflanzaktion. Denn ein großes Ziel hat er: eine Million Blumenzwiebeln sollen es mal werden.