Du bist Halle

Halle blüht auf: 15.000 neue Blumenzwiebeln in der Reilstraße und der Bernburger Straße bringen im Frühling Farbe in die Stadt

von · 1. November 2025

12 Antworten

  1. d sagt:
    1. November 2025 um 16:35 Uhr

    Danke an alle Helfer! Ich freu mich drauf 🙂

    Antworten
  2. Gourmet sagt:
    1. November 2025 um 16:36 Uhr

    Kann man die essen?

    Antworten
  3. ICH sagt:
    1. November 2025 um 17:36 Uhr

    Schön!

    Antworten
  4. Hoffnungsvolle Hallenserin sagt:
    1. November 2025 um 18:22 Uhr

    Ich habe mich im Frühjahr schon oft über die vielen Blüten in Halle gefreut, doch bisher wusste ich nicht, wem wir sie verdanken.
    Tolle Idee. Vielen Dank.

    Antworten
  5. Wolli sagt:
    1. November 2025 um 18:46 Uhr

    Als ich im CKBitterfeld gearbeitet habe hatte ich ein Kollegin, die hat aus Versehen eine Blumenzwiebel gegessen, Den ganzen Vormittag hing sie im Büro am Telefon und hat überall angerufen, um herauszukriegen, ob die Blumenzwiebel gitig ist.. Sie ´hat ohne Spuren überlebt.

    Antworten
  6. Arnfried sagt:
    1. November 2025 um 18:59 Uhr

    Eine wirklich tolle Aktion! Sehr schade, dass ich nicht dabei war.

    Antworten
  7. Klara sagt:
    1. November 2025 um 19:39 Uhr

    Sehr schön. Dankeschön.
    Und nächstes Wochenende dann die ersten Bäume von „Halle pflanzt“🙂.

    Antworten
  8. Darfdochwohlnichtwahrsein sagt:
    1. November 2025 um 20:27 Uhr

    Tolles Engagement von Herrn Aldag, ich vermisse allerdings die „sonstigen Supergrünen“, wie zum Beispiel Frau Ranft, den Feigl, Prof. Dr. Dalbert und wie sie sonst alle heißen. Sonst immer vorne mit dabei und bei einer Aktion, bei der sie eben nicht großartig erwähnt werden, da ist niemand dabei. (Hauptsache aber im Stadtrat und den Ausschüssen den „grünen Finger“ heben!) Auch die grüne Jugend, „FfF“ oder die Generation die nicht genau weiß, welche denn sie nun ist, waren nicht dabei. Meine Achtung gilt Herrn Aldag, all denen von den Grünen, die nicht dabei waren, meine Verachtung!

    Antworten
  9. PaulusHallenser sagt:
    1. November 2025 um 20:40 Uhr

    Eines muss man den Grünen lassen: Sie wissen, wie man Werbung für die eigene Partei macht und das Ganze noch als gemeinnützige Aktion ausschauen lässt.

    Antworten
    • @FDPaulenser sagt:
      1. November 2025 um 22:50 Uhr

      Seit elf Jahren läuft das Ganze schon.
      Wir oft wurde das bisher erwähnt?
      Jetzt hetzt du hier rum. Neidisch?
      Es sieht nicht nur gemeinnützig aus.

      Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert