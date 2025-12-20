Halle gedenkt der Opfer des Terroranschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt und verzichtet heute auf Musik

Am heutigen 20. Dezember jährt sich der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen starben, mehr als 300 wurden verletzt. Mit einem Ökumenischer Gottesdienst, einer Gedenkveranstaltung und einer Menschen-Lichter-Kette rund um den an diesem Tag geschlossenen Weihnachtsmarkt an die Ereignisse erinnert. Aus Anlass des Jahrestages wird die Stadt Halle (Saale) als Zeichen der Solidarität auf das Abspielen von Musik auf ihrem Weihnachtsmarkt verzichten.

Halles Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt: „Im Namen der Stadt Halle (Saale) und all ihrer Bürgerinnen und Bürger spreche ich den Menschen in Magdeburg mein tiefstes Mitgefühl aus. Am heutigen Tag gehen unsere Gedanken in die Landeshauptstadt; wir denken an die Opfer, die ihr Leben verloren haben, an die Verletzten, die noch immer mit den Folgen leben, und an allen Angehörigen, die einen geliebten Menschen ein Jahr nach dieser schrecklichen Tat sicher besonders stark vermissen. Liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger, Sie stehen nicht allein, Magdeburg steht nicht allein. Die Stadt Halle (Saale) steht an Ihrer Seite – heute, am Jahrestag dieser Tragödie, und auch in Zukunft. Gemeinsam werden wir das Gedenken an die Opfer bewahren und uns nicht von Angst und Hass bestimmen lassen.“