Du bist Halle

Halles größte Weihnachtskrippe noch bis 6. Januar im Mutterhaus des Diakoniewerks zu sehen

von · 2. Januar 2026

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert