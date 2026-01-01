Halleschen Wintermarkt von den Hausmannstürmen der Marktkirche genießen

Die Hausmannstürme sind während des Halleschen Wintermarktes am Wochenende 3. und 4. Januar 2026 sowie zum Abschluss des Marktes am Dienstag, 6. Januar 2026, jeweils von 14:00 bis 19:00 Uhr für einen individuellen Turmaufstieg geöffnet. Letzter Aufstieg ist jeweils um 18:30 Uhr. Tickets für 4,00 Euro pro Person können direkt im Turm gekauft werden.

Nach Abschluss des Wintermarktes sind die Hausmannstürme an den Wochenenden samstags und sonntags regulär von 10:00 bis 15:00 Uhr für individuelle Aufstiege geöffnet. Von Montag bis Freitag wird jeweils um 15:00 Uhr die „Turm-Tour“ als Führung geboten.