Halloween-Gestaltung im Heidebad bleibt noch bis nächste Woche Sonntag

Der Besucheransturm zu Halloween am Heidesee sprengte alle Erwartungen, freut sich Heidebad-Betreiber Mathias Nobel. Tausende Gäste erlebten ein spektakulär inszeniertes Halloween mit Licht, Nebel und Feuershow.

Aufgrund der großen Nachfrage verlängert das Heidebad Halle das komplette Halloween-Ambiente bis Sonntag, 9. November.

„Wir haben mit viel Liebe zum Detail wochenlang aufgebaut – und die Besucherresonanz hat einfach alles übertroffen“, sagt Nobel, Geschäftsführer der Bäder- und Eventmanagement GmbH. „Darum wollen wir allen, die es bisher nicht geschafft haben, noch die Möglichkeit geben, diese einzigartige Stimmung am Heidesee zu erleben.“

Auch „NoMa“ – Dein Wintercafé bleibt geöffnet und lädt zu herbstlicher Atmosphäre mit Eierpunsch, Cappuccino und Glühwein am Kamin ein.