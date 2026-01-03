„HALPLUS“-Hallensenfußballcup steigt am Dreikönigstag – unrer anderem mit HFC und Lok Leipzig

Am 06.01.2026 ist es wieder soweit, dass Traditionelle Hallenfußball-Masters des Halleschen FC um den „HALPLUS – Cup“ lädt zum Budenzauber in die SWH.arena nach Halle-Neustadt ein. Am Feiertag in Sachsen-Anhalt erfolgt der Anpfiff um 15:00 Uhr, Einlass ist ab 14:00 Uhr.

Nach den ganzen Feierlichkeiten rund um Weihnachten und Silvester können sich die Fußballinteressierten aus Halle und Umgebung jetzt wieder auf die sportliche Auftaktveranstaltung des HFC in der Halle freuen. Sie wissen, das runde Leder rollt und das alles in einer einzigartigen Atmosphäre. Nah dran am Geschehen – Fußball(er) zum Anfassen. Die Spieler des HFC sind motiviert und möchten den Turniersieg aus dem letzten Jahr verteidigen und damit Ihren Fans den Siegerpokal beim eigenen Hallen-Masters um den „HALPLUS-Cup“ wieder präsentieren. Hierzu gilt es aber, sich gegen folgende Teams: 1.FC Lok Leipzig, FC Eilenburg, VfL Halle 96, SV Blau-Weiß Dölau, BSV Halle-Ammendorf 1910, TSV Blau-Weiß Brehna, LSG Lieskau 1920, Blau-Weiß Farnstädt und des SSV Landsberg 90 durchzusetzen. Wichtig bei allem Ehrgeiz ist aber, dass der Spaß für die Beteiligten auf dem Parkett und auf den stimmungsvollen Tribünen im Vordergrund steht.

Wenige Restkarten aus Ticketrückläufern sind am 03.01.2026 ab 11:00 Uhr im Online-Ticketshop: www.top-sport-werbeagentur.de und am 05.01.2026 ab 10:00 Uhr im Online-Ticketshop und der Ticketgalerie in der Rolltreppe in Halle, Große Ulrichstraße 60, verfügbar.

Erstmals wird es vom „HALPLUS – Cup“ auch einen Livestream mit Kommentator in Kooperation mit der Firma Solidsport geben. Der Turnierpass, welcher alle Turnierspiele beinhaltet, ist für 10,– € unter: https://fussball-stars.tv/halplus-cup. buchbar.