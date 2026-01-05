„Hand off Venezuela, Yankee“: Demo am Riebeckplatz heute nachmittag

Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen rund um Venezuela rufen die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) und die Linksjugend Solid für den heutigen Montag zu einer Demonstration in Halle (Saale) auf. Beginn ist um 15 Uhr am Riebeckplatz.

Anlass der Kundgebung ist die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die USA am vergangenen Samstag. Die Gruppen sprechen von einem „imperialistischen Angriff der USA gegen Venezuela“ und sehen darin eine Eskalation der politischen und wirtschaftlichen Spannungen zwischen beiden Ländern.

Unter dem Motto „Hand off Venezuela, Yankee!“ wollen die Teilnehmenden ein Zeichen gegen eine aus ihrer Sicht aggressive US-Außenpolitik setzen. In ihrem Aufruf betont die SDAJ: „Kein Blut für Öl, kein Krieg für Profit.“ Ziel der Demonstration sei es, Solidarität mit Venezuela zu zeigen und gegen militärische Interventionen sowie wirtschaftliche Interessenpolitik zu protestieren.