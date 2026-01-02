Heidebad bekommt eine kleine Eislaufbahn

Auch in der Winterzeit lockt Matthias Nobel mit seinem Heidebad Besucher an. Und demnächst gibt es für die kleinen Besucher noch ein Angebot mehr.

Nobel will eine kleine Eisbahn errichten. Die Idee sei ihm bei den frostigen Temperaturen vor ein paar Tagen gekommen. Da war ein Stück der Terrasse gefroren und die Kinder sind freudestrahlend hin und her gerutscht, erzählt Nobel gegenüber dubisthalle.de.

Nach dem Anbade-Event am 6. Januar – da braucht Nobel die Fläche noch für Umkleidezelte – wird die Rutschbahn hergerichtet. Ein Holzbauer wird den nötigen Rahmen anfertigen. “Und einen Wasseranschluss haben wir direkt hier um die Ecke”, so Nobel, der auch Halles Eishockclub, die Saale Bulls, mit ins Boot holen will.