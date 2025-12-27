Herzenswärme vom Hallmarkt: 960,30 Euro für den „Bus Vierjahreszeiten“ übergeben

Ein starkes Zeichen der Solidarität kurz nach dem Weihnachtsfest: Am vergangenen Freitag konnten die Geschäfte „SmokeKing“ und „Sweet4Sweet“ eine stolze Summe an die Initiative „Bus Vierjahreszeiten“ überreichen. Dank der großen Spendenbereitschaft der Hallenserinnen und Hallenser kamen insgesamt 960,30 Euro zusammen.

​Wo normalerweise Genusswaren und Süßigkeiten über die Ladentheken gehen, stand in den letzten Wochen die Hilfe für Mitmenschen im Vordergrund. Die beiden am Hallmarkt ansässigen Fachgeschäfte in der Talamtstraße und der Oleariusstraße hatten bis zum 23. Dezember dazu aufgerufen, die Arbeit für Bedürftige in der Saalestadt zu unterstützen.

Hilfe, die direkt ankommt

​Der „Bus Vierjahreszeiten“ ist für viele Menschen in schwierigen Lebenslagen längst mehr als nur eine Versorgungsstation. Er ist ein Ort der Begegnung, der gerade in den frostigen Wintermonaten überlebenswichtig wird. Neben warmen Getränken und Lebensmitteln bietet das Team vor allem menschliche Wärme und ein offenes Ohr.



​„Jede Unterstützung hilft – ob klein oder groß“, betonten die Organisatoren während der Aktion.





​Dieses Motto nahmen sich die Kunden zu Herzen. Über Wochen füllten sich die bereitgestellten Spendenboxen kontinuierlich mit Münzen und Scheinen. Dass am Ende fast die Marke von 1.000 Euro geknackt wurde, übertraf die Erwartungen der Beteiligten.

​Die erfolgreiche Aktion unterstreicht, wie wichtig das Zusammenspiel von lokalem Einzelhandel und ehrenamtlichem Engagement ist. Da der Bus maßgeblich von privaten Zuwendungen lebt, sichert der gesammelte Betrag nun wichtige Ressourcen für die kommenden Wochen





