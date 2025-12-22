HWG-Beschäftigte erfüllen 80 Herzenswünsche zu Weihnachten

Mit ihrer diesjährigen Wunschaktion haben Mitarbeitende der Halleschen Wohnungsgesellschaft (HWG) erneut soziales Engagement gezeigt und insgesamt 80 Herzenswünsche erfüllt. Wie bereits im Vorjahr kamen die Spenden sozialen Einrichtungen in Halle (Saale) zugute, die Menschen und Tiere in besonderen Lebenslagen unterstützen.

Wünsche erreichten die HWG zum Beispiel aus den Arbeits- und Wohngruppen des Kinderheims Clara Zetkin. Die Einrichtung begleitet Kinder, Jugendliche und Familien, die auf verlässliche Unterstützung und individuelle Förderung angewiesen sind. Durch die Wunschaktion konnten gezielt benötigte Sachspenden bereitgestellt werden.

Unterstützung erhielt auch die Wärmestube der Evangelischen Stadtmission. Sie bietet Menschen in akuten Notlagen einen geschützten Aufenthaltsort, warme Mahlzeiten und persönliche Ansprache. Die von den HWG-Mitarbeitenden gesammelten Spenden kommen den Besucherinnen und Besuchern der Einrichtung unmittelbar zugute.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Kleintierschutzverein Felidae. Dort kümmern sich Ehrenamtliche um gerettete Katzen und deren Pflege. Mit Futter- und Sachspenden trägt die Wunschaktion dazu bei, die tägliche Versorgung der Tiere dauerhaft sicherzustellen.

„Unsere Mitarbeitenden setzen jedes Jahr ein starkes Zeichen für Solidarität und Mitmenschlichkeit“, sagt Thomas Girod, Personalleiter und Prokurist der HWG. „Die Wunschaktion zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn viele gemeinsam Verantwortung übernehmen.“

Foto HWG