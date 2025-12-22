Jugendliche wollen Senior in der Silberhöhe ausrauben und schlagen ihn zu Boden

Zu einem Raubversuch kam es am Sonntagabend gegen 18 Uhr im Bereich Hanoier Straße / Karlsruher Allee in der Silberhöhe. Hier traf ein 68-Jähriger zunächst auf einen Jugendlichen. Dieser fragte den Senior nach Geld. Ein zweiter Jugendlicher kam dazu, schlug den Mann zu Boden. Beide versuchten zudem, den mitgeführten Beutel des Seniors zu entreißen. Ohne Beute flüchteten die Beiden schlussendlich in Richtung Guldenstraße. Der Mann musste ambulant in einer Klinik behandelt werden.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Diese sollten sich unter 0345 / 224 2000 melden. Einer der Jugendlichen soll 15 bis 16 Jahre alt und korpulent sein. Er stammt den Angaben des Opfers zufolge mutmaßlich aus Südosteuropa.