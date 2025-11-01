Jugendlicher am Riebeckplatz überfallen und mit Pfefferspray attackiert
Im Bereich Riebeckplatz traf ein Jugendlicher am Freitagabend auf eine Gruppe dunkel gekleideter junger Männer. Man forderte seine Wertsachen und schlug gemeinschaftlich auf ihn ein. Dabei sei auch Pfefferspray eingesetzt worden. Als die Angreifer weg waren, stellte der 16-Jährige das Fehlen seines Smartphones fest. Seine erlittenen Verletzungen wurden in einem Klinikum ambulant behandelt.
Der Riebeckplatz ist inzwischen sehr gefährlich, wo man sich eher nicht aufhalten sollte.
Aber laut einiger Kommunalpolitiker wird sich das ändern, wenn erst einmal das Zukunftszentrum kommt.
Wann hast du dich zuletzt am Riebeckplatz aufgehalten?
Warst du jemals dort?
HIIIER, ICH ICH,
war letztens da.
Wer mit offenen Augen am Riebeckplatz unterwegs ist..
Auch die vielen Berichte über diesen Platz bei dbh, zeigen ein eindeutiges Bild auf. Man sollte in der Gegend vorsichtig sein. Oder wie sollte man das interpretieren?
Die Krinezeit ist die schönste Zeit.
Du hast keine Ahnung, was sich dort rumtreibt. Lauf mal Nachts alleine da lang und ich wette, du hast die Hose voll mit Gulaschsuppe vor Angst.
Bist du dort schon nachts alleine lang gelaufen?
Nur mal so zum Einordnen, erwartest du auf deine debilen Fragen überhaupt eine Antwort?
Ja natürlich da sind dann Touristen mit dicken Portemonnaie leichte Beute.
Ich habe langsam den Eindruck , man will das Sicherheitsproblem nicht lösen.
Noch wichtiger als Gefühle sind Fakten.
DU IRRST! Und zwar mächtig gewaltig! (Und das ist nichts Neues!)
Nichts ist wichtiger als das Gefühl.
* Lösblatt; da bin ick platt! ⑥ setzen!
Naja.
Wenn dann die zig Millionen Touristen wegen dem Zukunftszentrum kommen, sind da bestimmt auch etliche zwielichtige Gestalten dabei. Da hilft nur eine 24 / 7 besetzte mobile Polizeiwache. Aber bitte eine ordentliche und nicht wie in Trotha, wo die Polizisten im PKW sitzen müssen. Bis jetzt mag es ja noch gehen aber wenn der Frost kommt, ist es unzumutbar für diese.
Warum eine mobile Wache??
℘ Warum nicht?
Klingt nicht wie eine Dauerlösung. Sollte es doch aber sein.
Da ist auch genug Leerstand.
Warum? Was ist mit dem Frost? Man kann doch den Motor laufen lassen, Tankstellen sind ja mehrere fußläufig erreichbar. Außerdem ist hier Erderhitzung angesagt, also bitte!
Die kollegen in trotha lassen dann einfach die maschine laufen …. war bei wärmeren temperaturen auch so (klima)
Das hast Du falsch verstanden! Zukunftszentrum bedeutet: Künftig ist überall Riebeckplatz-Milieu!
Der Profit ist im eigenen Land viel Wert.