Jugendlicher am Riebeckplatz überfallen und mit Pfefferspray attackiert

Im Bereich Riebeckplatz traf ein Jugendlicher am Freitagabend auf eine Gruppe dunkel gekleideter junger Männer. Man forderte seine Wertsachen und schlug gemeinschaftlich auf ihn ein. Dabei sei auch Pfefferspray eingesetzt worden. Als die Angreifer weg waren, stellte der 16-Jährige das Fehlen seines Smartphones fest. Seine erlittenen Verletzungen wurden in einem Klinikum ambulant behandelt.

