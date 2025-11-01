Du bist Halle

Jugendlicher am Riebeckplatz überfallen und mit Pfefferspray attackiert

von · 1. November 2025

20 Antworten

  1. PaulusHallenser sagt:
    1. November 2025 um 12:23 Uhr

    Der Riebeckplatz ist inzwischen sehr gefährlich, wo man sich eher nicht aufhalten sollte.

    Aber laut einiger Kommunalpolitiker wird sich das ändern, wenn erst einmal das Zukunftszentrum kommt.

