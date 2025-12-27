Du bist Halle

Juso-Vorstand in Halle tritt geschlossen zurück: Kritik an SPD-Kurs und internen Strukturen

von · 27. Dezember 2025

  1. PaulusHallenser sagt:
    27. Dezember 2025 um 22:01 Uhr

    „Man beobachte, dass junge Menschen zunehmend das Vertrauen in die Partei verlieren“

    Die SPD macht schon seit vielen Jahren keine Politik mehr für junge Menschen. Im Fokus dieser Partei stehen eher ÖD-Beschäftigte, Rentner und Transferleistungsempfänger. Für junge Menschen bleibt da eben kein Platz mehr.

    „Die Kommunikation mit dem SPD-Stadtvorstand sei „oft belastet“ gewesen“

    Das ist bei der halleschen SPD auch kein Wunder, da braucht man sich nur die Biografien der führenden Mitglieder anschauen. Dass es zum Bruch zwischen dem Juso-Vorstand und der SPD-Führung kommt, war absehbar und ist für jene keine Überraschung, die regelmäßigen Kontakt zum Umfeld der halleschen SPD haben.

    „Die Jusos seien und bräuchten „Jungsozialist*innen“.“

    Nein, Sozialisten braucht es nicht, sondern eher junge Menschen, die leistungsorientiert denken und arbeiten.

  2. By By sagt:
    27. Dezember 2025 um 22:04 Uhr

    ….und keiner weint euch eine Träne nach !

