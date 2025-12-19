Kein Benzin mehr: liegengebliebenes Auto auf der Giebichensteinbrücke sorgt für Störungen

Am Freitagnachmittag war der Straßenbahnverkehr ab der Burg Giebichenstein in Richtung Kröllwitz blockiert.Weil eine Bahn direkt hinter einem liegengeblieben Auto feststeckte und somit auch die Fahrspur blockierte, ging es auch im Autoverkehr nur stockend voran.

Mitten auf der Giebichensteinbrücke war ein Auto liegengeblieben. Wie sich herausstellte, hatte das Fahrzeug kein Benzin mehr. Nach mehr als einer halben Stunden trafen die „gelben Engel“ vom ADAC ein und sorgten wieder für freie Fahrt.