Kleiner Fuß guckt aus dem Beutel: Wombat-Nachwuchs im Bergzoo Halle

Große Überraschung im Zoo Halle: Bei den Tasmanischen Nacktnasenwombats gibt es Nachwuchs! Als die Tierpfleger kürzlich einen kleinen Fuß aus dem Beutel von Wombatweibchen Kochi erspähten, war die Freude riesig. Zuvor war zwar ein vergrößerter Beutel aufgefallen, doch hätte dies auch gesundheitliche Ursachen haben können. Nun steht fest: Kochi trägt ein Jungtier bei sich – ein echtes Geschenk für den Zoo und den Artenschutz.

Besonders emotional ist dieser Zuchterfolg, da das Jungtier noch von Wombatmännchen Cody gezeugt wurde. Cody war im vergangenen Jahr unerwartet verstorben. Dass er dennoch seine Gene weitergeben konnte, gilt als großer Glücksfall und macht diesen Nachwuchs umso wertvoller, freut man sich im Bergzoo.

Es handelt sich um den ersten Zuchterfolg von Tasmanischen Nacktnasenwombats im Zoo Halle. Die Art wird im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) betreut und ist in Deutschland äußerst selten: Neben Halle halten nur noch der Erlebnis-Zoo Hannover und die Wilhelma Stuttgart diese besondere Wombatart. Europaweit leben Tasmanische Nacktnasenwombats in lediglich sieben Zoos.

Dabei knüpft der Zoo Halle an eine lange Tradition an: Bereits vor über 100 Jahren gelang hier ein historischer Erfolg, als 1914 die weltweit erste Nachzucht von Australischen Nacktnasenwombats verzeichnet wurde.

Der Zoo Halle blickt nun gespannt auf die kommenden Monate und wird regelmäßig über die Entwicklung des kleinen Wombats berichten. Zusätzlich gibt es auch bei den Östlichen Bergkängurus erstmals Nachwuchs – der Beuteltier-Kindergarten ist also bestens gefüllt.

Foto: Zoo Halle