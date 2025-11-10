Du bist Halle

Klimastreik von Fridays For Future am Freitag in Halle (Saale): Demo zieht am Opernplatz los

von · 10. November 2025

5 Antworten

  1. Detlef sagt:
    10. November 2025 um 10:53 Uhr

    Immer dieses Rumgegröle. Wie im Kindergarten. Davon wird das Klima auch nicht besser. Bevor man etwas von anderen erwartet oder verlangt, muss man bei sich anfangen.

  2. Julius Neumann sagt:
    10. November 2025 um 11:12 Uhr

    Fakt ist: Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum oder Versicherungen wie die Allianz stufen die Erderwärmung mittlerweile als größte Gefahr ein. Aufgrund von Extremwettern und deren Schäden lassen sich ganze Landstriche von Häusern in den USA nicht mehr versichern, das droht auch hier eines Tages. Zugleich ist erneuerbare Energie von Russland & Co. unabhängige Energie.

    Gegen Kohle, Öl, Gas und für saubere Energie zu sein, ist aus vielen Perspektiven sinnvoll und rational. China besetzt diesen Markt gerade in rasender Geschwindigkeit. Und die Frage ist: haben wir hier in Zukunft noch etwas zu melden – oder nicht?

  3. siehste sagt:
    10. November 2025 um 11:24 Uhr

    Liebe FFF.
    Ihr verwechselt das Datum. Ihr seid 3 Tage zu spät.
    Und das Motto war schon die letzten 10 Jahre dasselbe.
    Bitte was Neues. Sonst leidet die Lustigkeit.

  4. Laufrad sagt:
    10. November 2025 um 11:32 Uhr

    @Detlef, na dann fang mal!
    Wir erwarten Deine Vorschläge.

    • Detlef sagt:
      10. November 2025 um 11:40 Uhr

      Wieso soll ich dir einen Vorschlag machen? Die meisten ,die da mitmachen, sind doch eh bloß aus Spaß an der Freud dabei und nicht wegen dem ganzen Klimagesabbel. Mich interessiert das relativ wenig. Hab besseres zu tun.
      Ich lach später.

