Klimastreik von Fridays For Future am Freitag in Halle (Saale): Demo zieht am Opernplatz los

Die Klimabewegung „Fridays fot Future“ führt am Freitag, dem 14. November 2025, einen Klimastreik in Halle (Saale) durch. Die Demonstration startet um 16 Uhr am Opernplatz und zieht durch die Innenstadt. Neben der Perspektive auf das Geschehen bei der Weltklimakonferenz möchte die Ortsgruppe auch die Debatte rund um die Kürzungen beim ÖPNV sowie die anstehenden Landtagswahlen thematisieren.

Hintergrund ist die Weltklimakonferenz in Bélém, Brasilien. Aus diesem Grund gibt weltweit Klimaproteste unter dem Motto #JustTransitionNow. FFF fordert die Länder auf, konkrete Maßnahmen zu beschließen, um die Klimaerhitzung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen und Länder des globalen Südens finanziell beim Schutz vor den Folgen der Klimakrise zu unterstützen. In diesem Jahr jährt sich der Beschluss des Pariser Klimaabkommens zum zehnten Mal.



“Während Hitzewellen, Überschwemmungen und Ernteausfälle überall auf der Welt Lebensgrundlagen zerstören, verweigern sich die Regierungen ihrer Verantwortung. Anstatt endlich konsequente Maßnahmen für Klimaschutz umzusetzen, investieren sie weiter in Kohle, Öl und Gas und heizen damit die Klimakrise an. Auf der Weltklimakonferenz haben die Regierungen die Aufgabe, Menschen und Klima in den Mittelpunkt zu stellen, anstatt Politik für die Profite von ein paar Konzernen zu machen. Es braucht jetzt einen klaren Plan für den Stopp von dreckigen fossilen Energien und ein klares Bekenntnis zum Ausbau der Erneuerbaren Energien”, sagt Raphaela Bastille von Fridays for Future Halle



“Die Klimakrise ist unfassbar ungerecht, denn sie trifft schon heute vor allem die Menschen, die am wenigsten für sie verantwortlich sind: Menschen im Globalen Süden, junge Menschen, Menschen mit geringen Einkommen. Als Regierungschef einer reichen Industrienation muss Bundeskanzler Friedrich Merz sich in Brasilien für eine gerechte Transformation einsetzen, anstatt weiter leere Versprechen zu machen. Wer auf internationalen Bühnen von Klimaschutz spricht, kann nicht zuhause Verbrenner-Aus, Energiewende und Klimaziele absägen! Es braucht jetzt eine Zusage zum konsequenten Ausstieg aus den fossilen Energien und endlich genug Geld für die am stärksten von der Klimakrise betroffenen Staaten.”, ergänzt Luise Band von Fridays For Future Halle.