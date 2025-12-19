Weihnachten hinter Gittern: Amtsgericht erlässt U-Haft gegen 16-Jährigen Parfümdieb vom Boulevard
Ob es als teures Weihnachtsgeschenk gedacht war, ist unklar: Am Donnerstagnachmittag kurz vor 14 Uhr hat ein 16-Jähriger versucht, in einem Geschäft am Boulevard in Halle (Saale) ein hochwertiges Parfüm im Wert von 110 Euro zu stehlen.
Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und stellte den Jugendlichen, als dieser den Laden verlassen wollte. Dabei kam es zu einem heftigen Gerangel, in dessen Verlauf sowohl der Detektiv als auch der mutmaßliche Dieb zu Boden gingen. Der Jugendliche wehrte sich energisch, konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.
Der 16-Jährige wurde anschließend in den zentralen Polizeigewahrsam gebracht, wo er die Nacht verbrachte. Über die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) wurden am heutigen Tag beim zuständigen Amtsgericht Halle (Saale) ein Untersuchungshaftbefehl für den vorläufig festgenommenen Beschuldigten beantragt. Durch den zuständigen Richter am Amtsgerichtes Halle wurde der Untersuchungshaftbefehl verkündet und anschließend durch die Polizei vollstreckt. Der 16-Jährige wurde nachfolgend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeitig an.
Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.
Wie kann man denn einen 16-jährigen über Nacht in Polizeigewahrsam nehmen? Was sagen dessen Eltern da dazu? Und dann gleich noch Haft prüfen? Ist das überhaupt erlaubt? Und wieso wird das nicht mit jedem gemacht?
Nein, vor dem 35. Lebensjahr ist niemand strafmündig.
Moment…
Da kommt gerade etwas rein…
…
…
Oh.
Man könnte denken, dass er schon einmal mit dem Gesetzeshütern zu tun hatte.
Da ist er wohl, auf Grund des Alters, nochmal glimpflich davon gekommen und nun war ihm klar, dass das kein zweites Mal so sein wird!
Das klingt plausibel. Allerdings halte ich Untersuchungshaft wegen eines Diebstahls doch ganz schön heftig für deutsche Verhältnisse. Mich würde der Grund (und der kriminelle Hintergrund) wirklich mal interessieren.
„Ist das überhaupt erlaubt?“
Nein, die machen das einfach so, weil sie Lust drauf hatten.
„Und wieso wird das nicht mit jedem gemacht?“
Mit jedem was? 16-jährigen? Dieb? Pauschal mit allen, die einem übern Weg laufen?
Ja. 🙄
Ein Parfümdieb wird über Nacht in Gewahrsam genommen. Randalierer, Körperverletzer und Morddroher lässt man gleich wieder auf die Öffentlichkeit los.
Kommt dir das nicht selbst ein bisschen merkwürdig vor?
Warum muss ein Parfüm zu 110€ so leicht klaubar sein? Man möchte vielleicht vor dem Kauf erstmal schnuppern, an einem Probefläschchen, und bei Gefallen kann man das dann verlangen.
Ein Parfüm zu 110€ muss nicht so leicht klaubar sein.
