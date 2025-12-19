Du bist Halle

Weihnachten hinter Gittern: Amtsgericht erlässt U-Haft gegen 16-Jährigen Parfümdieb vom Boulevard

von · 19. Dezember 2025

10 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    19. Dezember 2025 um 09:47 Uhr

    Wie kann man denn einen 16-jährigen über Nacht in Polizeigewahrsam nehmen? Was sagen dessen Eltern da dazu? Und dann gleich noch Haft prüfen? Ist das überhaupt erlaubt? Und wieso wird das nicht mit jedem gemacht?

    Antworten
    • Update - bitte Neustart sagt:
      19. Dezember 2025 um 10:23 Uhr

      Nein, vor dem 35. Lebensjahr ist niemand strafmündig.

      Moment…

      Da kommt gerade etwas rein…

      Oh.

      Antworten
    • (°°~) sagt:
      19. Dezember 2025 um 10:49 Uhr

      Man könnte denken, dass er schon einmal mit dem Gesetzeshütern zu tun hatte.
      Da ist er wohl, auf Grund des Alters, nochmal glimpflich davon gekommen und nun war ihm klar, dass das kein zweites Mal so sein wird!

      Antworten
      • 10010110 sagt:
        19. Dezember 2025 um 14:50 Uhr

        Das klingt plausibel. Allerdings halte ich Untersuchungshaft wegen eines Diebstahls doch ganz schön heftig für deutsche Verhältnisse. Mich würde der Grund (und der kriminelle Hintergrund) wirklich mal interessieren.

        Antworten
    • Skeptiker sagt:
      19. Dezember 2025 um 12:01 Uhr

      „Ist das überhaupt erlaubt?“

      Nein, die machen das einfach so, weil sie Lust drauf hatten.

      „Und wieso wird das nicht mit jedem gemacht?“

      Mit jedem was? 16-jährigen? Dieb? Pauschal mit allen, die einem übern Weg laufen?

      Antworten
  2. Rentner sagt:
    19. Dezember 2025 um 11:27 Uhr

    Warum muss ein Parfüm zu 110€ so leicht klaubar sein? Man möchte vielleicht vor dem Kauf erstmal schnuppern, an einem Probefläschchen, und bei Gefallen kann man das dann verlangen.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert