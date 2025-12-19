Weihnachten hinter Gittern: Amtsgericht erlässt U-Haft gegen 16-Jährigen Parfümdieb vom Boulevard

Ob es als teures Weihnachtsgeschenk gedacht war, ist unklar: Am Donnerstagnachmittag kurz vor 14 Uhr hat ein 16-Jähriger versucht, in einem Geschäft am Boulevard in Halle (Saale) ein hochwertiges Parfüm im Wert von 110 Euro zu stehlen.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und stellte den Jugendlichen, als dieser den Laden verlassen wollte. Dabei kam es zu einem heftigen Gerangel, in dessen Verlauf sowohl der Detektiv als auch der mutmaßliche Dieb zu Boden gingen. Der Jugendliche wehrte sich energisch, konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der 16-Jährige wurde anschließend in den zentralen Polizeigewahrsam gebracht, wo er die Nacht verbrachte. Über die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) wurden am heutigen Tag beim zuständigen Amtsgericht Halle (Saale) ein Untersuchungshaftbefehl für den vorläufig festgenommenen Beschuldigten beantragt. Durch den zuständigen Richter am Amtsgerichtes Halle wurde der Untersuchungshaftbefehl verkündet und anschließend durch die Polizei vollstreckt. Der 16-Jährige wurde nachfolgend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeitig an.

Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.