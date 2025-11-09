Ladendieb im Hauptbahnhof Halle wehrt sich gegen Detektiv und Bundespolizei

Am Freitagmorgen, den 7. November 2025 bemerkte ein Ladendetektiv eines in der Mall des Hauptbahnhofes Halle (Saale) befindenden Lebensmittelgeschäftes um 09:00 Uhr einen Diebstahl und verständigte daraufhin das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof. Umgehend begaben sich Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens. Als sie dort eintrafen, verließ ein verdächtiger Mann das Geschäft, ohne das erforderliche Entgelt für seine Waren zu entrichten und wurde durch den Detektiv im Bereich der Bahnhofsmall gestellt. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 43-Jährige aggressiv und verweigerte zunächst die Herausgabe des Diebesguts sowie die Angabe seiner Personalien. Während der Durchsuchung seiner selbst sowie seiner Sachen leistete er Widerstand, versuchte sich loszureißen und sich den Maßnahmen zu entziehen.

Die Beamten mussten ihm Handfesseln anlegen und brachten den Algerier in die Diensträume der Bundespolizei. Dort fanden sie das Diebesgut, unter anderem Lebensmittel und Tiernahrung, die der Mann unter seiner Kleidung versteckte. Zudem stellte sich heraus, dass der er keine gültigen Ausweispapiere besitzt und sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Während der Maßnahmen beleidigte er die Einsatzkräfte mehrfach. Gegen den 43-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Diebstahls geringwertiger Sachen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, versuchter Körperverletzung sowie unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.