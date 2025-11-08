Lichtermeer in der Neustädter Passage: Großer Laternenumzug begeistert Hunderte

Halle (Saale), Freitagabend. – Ein buntes Lichtermeer zog am Freitagabend durch die Neustädter Passage: Rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen am großen Laternenumzug teil, zu dem die GWG Halle-Neustadt und das Neustadt Centrum eingeladen hatten.

Angeführt wurde der fröhliche Zug vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauchstädt, der mit Musik und Rhythmus für Stimmung sorgte. Für Sicherheit entlang der Strecke sorgten die Jugendfeuerwehren aus Neustadt und Passendorf, die den Umzug tatkräftig absicherten.

Besonderen Applaus erhielten die beliebten Maskottchen „Paul Platte“ der GWG und die „Wildcat“ des SV Union Halle-Neustadt, die bei Groß und Klein für leuchtende Augen sorgten.

Nach dem rund einstündigen Spaziergang durch die Passage wartete auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine süße Überraschung: Frisch gebackene Pfannkuchen, gesponsert von der Bäckerei Wendl, sorgten für einen gelungenen Abschluss des stimmungsvollen Abends.