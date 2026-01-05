Luftqualität in Halle (Saale) zum Jahreswechsel 2025/26: wegen nass-kaltem Wetter keine Grenzwertüberschreitungen am Neujahrstag

Die Luftqualität in Sachsen-Anhalt blieb zum Jahreswechsel 2025/26 trotz Feuerwerksbelastung insgesamt gut. An keiner Messstation im Bundesland überschritt der Feinstaubwert (PM 10 ) am Neujahrstag den zulässigen Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Den höchsten Tagesmittelwert meldete die Messstation Burg mit 25 Mikrogramm pro Kubikmeter. Dort wurde in der Stunde nach Mitternacht auch der höchste Stundenmittelwert (281 Mikrogramm pro Kubikmeter) in Sachsen-Anhalt gemessen.

Wie erwartet sorgten das nass-kalte Wetter und der zeitweise stürmische Wind dafür, dass sich die feuerwerksbedingte Feinstaubbelastung rasch abbaute. Nach den kurzzeitigen Belastungsspitzen um Mitternacht normalisierte sich die Luftqualität schnell.

Deutschlandweit registrierte das Umweltbundesamt am 1. Januar 2026 insgesamt 20 Überschreitungen des PM 10 -Tagesmittelwertes, vor allem im Süden und Südwesten des Landes.

Aktuelle Informationen zur Luftqualität in Sachsen-Anhalt gibt es stündlich aktuell bei:

• Umweltportal Sachsen-Anhalt (https://umwelt.sachsen-anhalt.de/luesa)

• oder mit der LÜSA-APP direkt auf das Mobiltelefon.