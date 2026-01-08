Mann tritt in der Thomasiusstraße Autospiegel ab und springt auf die Dächer der Fahrzeuge

Am gestrigen Tag gegen 22:50 Uhr wurde gegenüber dem Polizeirevier Halle (Saale) eine Sachbeschädigung an zwei im Bereich Thomasiusstraße in Halle (Saale) ordnungsgemäß abgestellten PKW angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen trat der 42-jährige Beschuldigte gewaltsam die Spiegel ab und sprang auf die Dächer der betroffenen Fahrzeuge. Der 42-Jährige konnte noch im Umfeld des Tatortes durch Polizeibeamte gestellt werden. Durch die Polizei wurden die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen und dem Beschuldigten ein Platzverweis ausgesprochen.

Artikel Teilen: