Modellbahnen rollen ab Samstag durch die „Pusteblume“ in Halle-Neustadt – unter anderem „Wirtschaftswunder“ und „Reichsbahnzeit“ als Thema

Vom 15. bis 23. November 2025 kann man im Mehrgenerationenhaus Pusteblume in Halle-Neustadt, Zur Saaleaue 51a, wieder die Bahnen der verschiedensten Nenn­größen fahren sehen. Geöffnet ist Samstag und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr, letzter Sonntag nur bis 17:00 Uhr, und Montag bis Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt kostet 5,00€, ermäßigt 3,00€ und die Familienkarte 14,00€.

Der MEH e.V. zeigt erstmals die komplette „Wirtschaftswunder“ – Anlage mit Fahrbetrieb. Auf dieser wird die Bundesbahn der 60-iger Jahre lebendig. Weiterhin zusehen sind die große H0-Anlage „Szenen aus der Reichsbahnzeit“, die TT-Anlage „Sandersleben“, die N-Anlage Japan und die über 10m lange „Epoche VI“ H0-Anlage mit weiter gestaltetem Gelände. Auf dieser verkehren bis zu 20 moderne Züge vom ICE, über die S-Bahn bis hin zu langen Güterzügen.

Komplettiert wird die anspruchsvolle Schau durch weitere Anlagen verschiedener Nenngrößen, wo bei einigen die kleinen Gäste auch selbst zum Lokführer werden dürfen. Insgesamt werden 10 verschiedene Anlagen der Nenngrößen N bis H0 mit analoger oder digitaler Steuerung ausgestellt.

An einem Info-Stand können sich die Gäste außerdem über das Thema 3-D-Druck für die Modellbahn informieren.