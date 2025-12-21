Mopedfahrer in der Merseburger Straße war betrunken und stand unter Drogen, Kennzeichen war seit 9 Jahren abgelaufen

In der Merseburger Straße in Ammendorf befuhr am Sonntag gegen 2:15 Uhr ein Kleinkraftrad das Gelände einer Tankstelle. Da der Fahrer keinen Helm trug, sollte dieser kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtester ergab 1,98 Promille. Des Weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein Drogenschnelltest reagierte positiv.

Das angebrachte Versicherungskennzeichen war zudem seit 9 Jahren abgelaufen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, da die Eigentumsverhältnisse unklar waren. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.