Du bist Halle

Mopedfahrer in Trotha stürzt nach Notbremsung

von · 21. Dezember 2025

Eine Antwort

  1. KGS sagt:
    21. Dezember 2025 um 10:40 Uhr

    Der PKW Fahrer darf nun mit einem Strafverfahren gemäß §142 StGB in Verbindung mit §323c StGB rechnen.

    Erfahrunfsgemäß gibt das meistens, sofern bisher eine weiße Weste vorliegt, ein 12 monatiges Fahrverbot und 30-50 Tagessätze.
    Isser schon bekannt wie ein bunter Hund dann kann es auch mal is zu 3 Jahren gesiebte Luft geben.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert