Mopedfahrer in Trotha stürzt nach Notbremsung

In der Mötzlicher Straße in Halle kam es am Samstag gegen 13:30 Uhr zu einem Sturz eines Mopedfahrers, nachdem er abrupt abbremsen musste, als ein PKW die Vorfahrt missachtete. Der Pkw-Fahrer verließ den Unfallort. Der Mopedfahrer wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw konnte im Anschluss ermittelt werden.

