Mopedfahrer in Trotha stürzt nach Notbremsung
In der Mötzlicher Straße in Halle kam es am Samstag gegen 13:30 Uhr zu einem Sturz eines Mopedfahrers, nachdem er abrupt abbremsen musste, als ein PKW die Vorfahrt missachtete. Der Pkw-Fahrer verließ den Unfallort. Der Mopedfahrer wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Pkw konnte im Anschluss ermittelt werden.
Der PKW Fahrer darf nun mit einem Strafverfahren gemäß §142 StGB in Verbindung mit §323c StGB rechnen.
Erfahrunfsgemäß gibt das meistens, sofern bisher eine weiße Weste vorliegt, ein 12 monatiges Fahrverbot und 30-50 Tagessätze.
Isser schon bekannt wie ein bunter Hund dann kann es auch mal is zu 3 Jahren gesiebte Luft geben.