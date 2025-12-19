Du bist Halle

Musterung kommt zurück: auch Bundesrat beschließt Wehrdienst-Gesetz – am 1.1.2026 tritt es in Kraft

von · 19. Dezember 2025

  1. Zappelphillip sagt:
    19. Dezember 2025 um 13:38 Uhr

    schickt mal zuerst die politikersöhne in den Krieg …

  2. Rarum sagt:
    19. Dezember 2025 um 13:42 Uhr

    Endlich, aber warum nur Frauen und Männer, was ist mit den 72 anderen Geschlechtern?

  3. Klaus sagt:
    19. Dezember 2025 um 14:33 Uhr

    Bis 2035 fließt noch viel Wasser die Saale runter 🙂 Wer weiß, was bis dahin passiert. Vielleicht gibt es uns da schon gar nicht mehr… Nach Frieden sieht es derzeit jedenfalls nicht gerade aus. Ob wir uns 10 Jahre entspanntes Warten erlauben können? Hmmm… Wir sind nicht verteidigungsfähig!

  4. ! sagt:
    19. Dezember 2025 um 14:54 Uhr

    Es ist doch gut, dass wir jetzt so viele Einbürgerungen haben. Dann können die neuen Staatsbürger auch für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat kämpfen.

