Neonazi Liebich zur Festsetzung von Venezuelas Machthaber Maduro: Trump soll auch Merz holen

Nach dem Angriff der USA auf Venezuela und der Festnahme des dortigen Präsidenten Nicolas Maduro hat sich auch der hallesche Rechtsextremist Liebich in sozialen Medien zu Wort gemeldet.

“Ich wünsche mir, dass Merz und Konsorten als nächstes geholt werden”, schreibt Liebich unter anderem. “Meine Kanzlerin” mit einem Konterfei der AfD-Frontfrau Alice Weidel ist ebenso zu sehen wie ein Unterstützungsvideo für Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.

In der Vergangenheit hatte sich Liebich auch in Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auf die Seite des Putin-Regimes gestellt.