Neue Öffnungszeiten der Blutspende am Universitätsklinikum Halle (Saale) ab 1. Dezember 2025

Die Blutspende<https://www.umh.de/blutspende> des Universitätsklinikums Halle (Saale) passt zum 1. Dezember 2025 ihre Öffnungszeiten an. Hintergrund ist die geplante Ausweitung der mobilen Blutspende in Halle (Saale) und dem südlichen Sachsen-Anhalt: Ab 2026 wird das Blutspende-Team statt bisher zweimal künftig dreimal pro Woche in der Region unterwegs sein, um noch mehr Menschen wohnortnah die Möglichkeit zur Spende zu bieten.

„Die steigende Spendenbereitschaft in der Region zeigt, wie groß die Solidarität der Menschen ist“, sagt Dr. Julian Hering, Leiter der Einrichtung für Transfusionsmedizin der Universitätsmedizin Halle. „Mit der Ausweitung unserer mobilen Blutspende-Touren können wir noch mehr Menschen erreichen und gleichzeitig die Versorgung unserer Patient:innen langfristig sichern. Jede einzelne Spende hilft, Leben zu retten.“

Im ersten Halbjahr 2025 konnten durch die zusätzlichen Außentermine bereits rund 1.000 Blutspenden mehr als im Vorjahr gewonnen werden. Damit dieses Potenzial optimal ausgeschöpft wird, ist die Anpassung der Öffnungszeiten am Klinikum notwendig.

Neue Öffnungszeiten ab 1. Dezember 2025:

Montag: 07:00 – 10:00

Dienstag: 14:00 – 18:00

Donnerstag: 10:00 – 18:00

Freitag: 09:00 – 13:00

Samstag*: 09:00 – 12:00 *jeden letzten Samstag im Monat