„Neue Vermögenswerte“: Entspannung im Südpark bei den Wohnblöcken des insolventen Eigentümers

Die rund 240 Bewohnerinnen und Bewohner im Wohngebiet Südpark in Halle-Neustadt können vorerst aufatmen: Die Versorgung mit Strom, Wasser und Heizung ist zunächst bis in die zweite Januarhälfte gesichert. Denn es wurden neue Vermögenswerte gefunden, teilte der Insolvenzverwalter MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Dem insolventen Immobilienunternehmens Bevo DE Alpha 2a GmbH gehören im Südpark mehr als 1.000 Wohnungen, von denen ein Großteil leer steht. In den vergangenen Monaten wurden die Instandhaltung und die laufende Versorgung der Gebäude noch durch Zahlungen einer Bank finanziert, bei der die Grundschuld für die Häuser lag. Diese Zahlungen wurden jedoch eingestellt, wie der zuständige Sachbearbeiter des vorläufigen Insolvenzverwalters zuvor erklärte.

Entsprechend groß war die Sorge der verbliebenen Mieterinnen und Mieter, bald ohne Wasser, Wärme und Strom dazustehen. Diese Befürchtung hat sich nun zumindest vorläufig nicht bestätigt. Aus dem Büro des vorläufigen Insolvenzverwalters Rainer Eckert hieß es, man habe bislang unbekannte Vermögenswerte identifiziert. Derzeit werde geprüft, ob diese tatsächlich nutzbar seien. Sollten sich die Vermögenswerte bestätigen, könnte dem Eigentümer möglicherweise mehr Geld zur Verfügung stehen als bislang angenommen.

Das weckt Hoffnung, dass die betroffenen Häuser einer Zwangsversteigerung entgehen könnten. Nach Angaben des Insolvenzverwalters laufen aktuell Berechnungen, ob ein reguläres Insolvenzverfahren eröffnet werden kann. Parallel dazu steht Eckert nach eigenen Angaben im Austausch mit potenziellen Investoren, um tragfähige Lösungen für die Zukunft der Immobilien zu finden.

Ganz gebannt ist die Gefahr allerdings noch nicht. Die Stadt Halle betonte, dass sich die Lage kurzfristig wieder ändern könne. Sollte es zu einer Einstellung der Versorgung kommen, werde die Energieversorgung Halle die Betroffenen jedoch rechtzeitig informieren. Bis dahin bleibt den Mieterinnen und Mietern im Südpark zumindest etwas Zeit – und vorerst die gewohnte Versorgung.