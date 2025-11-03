Neues Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Büschdorf

Die Freiwillige Feuerwehr Halle Büschdorf hat ein neues Löschfahrzeug bekommen. Es steht ab sofort in der neuen Feuerwache Büschdorf, im neuen gemeinsamen Gebäude für Berufs- und Freiwillige Feuerwehr, an der Delitzscher Straße.

Die Kosten der Anschaffung belaufen sich lau Stadtverwaltung auf rund 500.000 Euro, das Land Sachsen-Anhalt fördert mit 175.000 Euro. Das Löschfahrzeug verfügt über einen 2300-Liter-Wassertank, eine Tragkraftspritze, einen tragbaren Wasserwerfer sowie einen 5000-Liter-Faltbehälter. Es ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahr 2003, das nun ausgesondert und verkauft wird.

Die offizielle Übergabe des Löschfahrzeugs an die Feuerwehr Büschdorf erfolgte durch Tobias Teschner, Fachbereichsleiter Sicherheit, und Daniel Schöppe, Abteilungsleiter Brand- und Katastrophenschutz/Rettungsdienst. Tobias Teschner: „Mit dem neuen leistungsfähigen Löschfahrzeug sind wir bei lokalen, aber auch überregionalen Einsätzen noch besser aufgestellt. Beim Stadtrat, aber auch beim Land Sachsen-Anhalt, bedanke ich mich für die kontinuierliche Möglichkeit, in Gebäude und Technik der Feuerwehr investieren zu können.“

Foto: Stadt Halle (Saale)