Neujahrsansprache von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident: Haseloff ruft zu gesellschaftlichem Zusammenhalt und zur Besinnung auf gemeinsame Werte auf

„Der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Besinnung auf unsere gemeinsamen Werte sind von größter Bedeutung. Auch wirtschaftlicher Erfolg hängt von stabilen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Das haben die vergangenen Jahrzehnte eindrucksvoll gezeigt. Heute sind jedoch die Unwägbarkeiten größer geworden.“ Das sagte Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff in seiner Neujahrsansprache im MDR.

Es gebe auch gute Nachrichten, so Haseloff. „Vom Sondervermögen Infrastruktur des Bundes werden in den kommenden Jahren wichtige und nachhaltige Impulse für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Sachsen-Anhalts ausgehen. Unser Land ist ein attraktiver Investitionsstandort und strategisch bedeutsamer Wirtschaftsstandort in der Mitte Europas. Dafür stehen zahlreiche große Ansiedlungsprojekte in den vergangenen Jahren.“

Haseloff: „Auf unsere Stärken und Fähigkeiten können wir vertrauen. Es geht dabei auch um die Sicherung und die Schaffung von modernen Arbeitsplätzen. Das gilt besonders für unsere Leitbranchen wie die chemische Industrie. Um deren Erhalt werden wir mit aller Entschlossenheit kämpfen. Was wir seit 1990 erfolgreich aufgebaut haben, wollen wir erhalten.“

Mit Blick auf die Landtagswahl im September hob Haseloff hervor: „2026 wird ein wegweisendes Jahr für unser Land sein. Gehen wir weiterhin den Weg des wertschätzenden Miteinanders und des Respekts? Bleibt unser Land auch künftig ein geachtetes Mitglied der Gemeinschaft deutscher Länder und des Bundes? Es kommt auf uns alle an.“

Die komplette Ansprache läuft im MDR-Fernsehen/Sachsen-Anhalt am Donnerstag, 1. Januar 2026, 19.25 Uhr.