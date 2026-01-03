Neujahrsschwimmen im Heidebad am Dreikönigstag

Wer das neue Jahr mit einem echten Abenteuer beginnen möchte, sollte sich diesen Termin vormerken: Am Dienstag, 6. Januar 2026, ab 9 Uhr lädt das Heidebad Halle (Saale) zum 13. Internationalen Neujahrsschwimmen ein. Die traditionsreiche Veranstaltung hat längst Kultstatus erreicht und begeistert Jahr für Jahr Hunderte von Teilnehmerinnen, Teilnehmern und Zuschauern.

Unter dem Motto „Rein in den winterlichen Heidesee“ geht es auch 2026 wieder mutig ins kalte Wasser. Ob erfahrene Eisbader oder neugierige Erstteilnehmer – beim Neujahrsschwimmen sind alle willkommen. Auch Zuschauer dürfen sich auf eine besondere Atmosphäre freuen, wenn sich Jung und Alt gegenseitig anfeuern und gemeinsam ins neue Jahr starten.

Ein Blick auf das vergangene Jahr zeigt die große Resonanz: Über 375 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wagten den Sprung ins kalte Wasser. Die jüngste Schwimmerin war gerade einmal vier Jahre alt, der älteste Teilnehmer 76 Jahre – ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass Mut und Lebensfreude keine Frage des Alters sind.