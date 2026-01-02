Notfall-Ambulanzen in Sachsen-Anhalt mussten rund 330.000 Patienten behandeln

Gerade während der zurückliegenden Feiertage waren Notfallambulanzen der Krankenhäuser nicht nur in Notfällen erste Anlaufstelle für Erkrankte und Verletzte. 2024 wurden in den 32 sachsen-anhaltischen Krankenhäusern mit Notfallambulanzen 330 406 Notfallbehandlungen durchgeführt. Gegenüber 2023 als 306 155 Notfälle behandelt wurden, bedeutete dies eine Zunahme um 7,9 %, gegenüber dem Coronajahr 2022 wuchs die Zahl der Notfallbehandlungen (327 929) nur um 0,8 %.

Bezogen auf 1 000 Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter wurden in der Landeshauptstadt Magdeburg (257) und der kreisfreien Stadt Halle (Saale) (238) besonders viele Notfallpatientinnen und -patienten versorgt. Landesweit war diese Quote weitaus geringer, was darauf schließen lässt, dass die großstädtischen Klinken teilweise die Versorgung der Umlandkreise übernehmen.