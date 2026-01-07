OB Vogt gratuliert ältester Hallenserin zum 105. Geburtstag

Satte 105 Jahre alt ist Magdalene Jost mittlerweile. Und damit ist sie die älteste Hallenserin.

Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt gratulierte der Jubilarin am Mittwoch persönlich, die nun auch den aktuellen Altersrekord in Halle (Saale) hält.

Magalene Jost wurde 1921 in Meißen geboren und wohnt heute im Cura Seniorenzentrum in der Silberhöhe. Es gratulierten eine Tochter, zwei Enkel und vier Urenkel.

Foto Stadt Halle, Thomas Ziegler