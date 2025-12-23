Öffnungszeiten im Hauptbahnhof Halle (Saale) zu Weihnachten

An Heiligabend haben die Supermärkte und die meisten anderen Geschäfte in Halle (Saale) noch bis 13 Uhr geöffnet. Doch an den Feiertagen bleiben nur die Läden im Hauptbahnhof, um vielleicht doch noch das ein oder andere vergessene Produkt zu erwerben.

Das sind die Öffnungszeiten für 2025:

Ludwig Buchhandlung: 24.12. 5-15 Uhr, 25.12. 9-18 Uhr, 26.12. 9-19 Uhr

Rossmann: 24.12. 6-15 Uhr, 25.12. 8-18 Uhr, 26.12. 8-18 Uhr

Nahkauf: 24.12. 6-15 Uhr, 25.12. 9-18 Uhr, 26.12. 9-19 Uhr

Burger King: 24.12. 9-15 Uhr, 25.12. 9-22 Uhr, 26.12. 9-24 Uhr

Mc Donalds: 24.12. 8-16 Uhr, 25.12. 10-0 Uhr, 26.12. 9-1 Uhr

BackWerk: 24.12. 6-15 Uhr, 25.12. 6-18 Uhr, 26.12. 6-18 Uhr

Wiener Feinbäcker: 24.12. 9-15 Uhr, 26.12. 9-18 Uhr, 27.12. 9-18 Uhr