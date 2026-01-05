Party in der Hafenstraße 10 Jahre nach der „Hasi“-Besetzung

Am 5. Januar 2016, also heute vor zehn Jahren, wurde in der Hafenstraße 7 in Halle (Saale) ein seit Jahren leerstehendes Haus besetzt. Aus Anlass dieses Ereignisses gibt es noch bis Mitternacht eine Party vor dem noch heute leerstehenden Gebäude, unter anderem mit Livemusik. Auch Glühwein wird ausgeschenkt.

In Teilen der Straße gilt ein Parkverbot. Zwei Autos sind abgeschleppt worden.

Entstanden waren nach der damaligen Besetzung und anschließendem Nutzungsvertrag offene Werkstätten, Eltern-Kind Cafe, Platz zum spielen und auspowern, Sprachkurse, Proberaum, gemeinsames Gärtnern, Nachbarschaftscafés, Bibliothek, Amphitheater, Kooperationen mit Bildungsträgern und vieles mehr. Ende 2018 war Schluss. Seit dem steht das Gebäude wieder leer.

Doch nun ist offenbar eine Lösung für das Gebäude in Sicht. Die Hallesche Wohnungsgesellschaft als Eigentümer plant ab Sommer die Sanierung.

Mehr später.