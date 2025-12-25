Peißnitzexpress ist von Freitag bis Sonntag unterwegs

Die Parkeisenbahn “Peißnitzexpress” in Halle (Saale) kommt an Weihnachten aus ihrer Winterpause herausgetuckert. Am 26., 27. und 28. Dezember 2025 sind die Züge jeweils von 13 bis 16 Uhr unterwegs.

Es gibt zudem warme Getränke wie Glühwein und Punsch, außerdem Waffeln.