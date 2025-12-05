Polizei erwischt Autofahrer am Bahnhofsvorplatz mit gefälschten Führerschein und unter Drogeneinfluss
Halle (Saale): Am 5. Dezember 2025 gegen 01:45 Uhr wurde der 37-jährige Fahrer eines Pkw Audi in Halle (Saale), Hans-Dietrich-Genscher-Platz, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Verlangen zeigte dieser einen italienischen Führerschein vor. Bei dessen Überprüfung wurde festgestellt, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelte. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle wurde bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Bei ihm wurde auch eine Tüte mit Betäubungsmitteln aufgefunden, die beschlagnahmt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.
Ich vermute mal, es wäre billiger, einfach komplett ohne Führerschein zu fahren als mit einem gefälschten. Bei der Promillechance, dass man erwischt wird, muss man sich dann nur des Fahrens ohne Führerschein verantworten. So wird der Typ jetzt des Fahrens ohne Führerschein und der Urkundenfälschung bezichtigt. Aber ich denke mal, wenn er ein intelligenter Krimineller wäre, dann wäre er gar nicht erst der Polizei aufgefallen, dass sie sich veranlasst sah, ihn zu kontrollieren.
Jo ich Stimme Dir zu.
Wer wirklich intelligent ist wird eh nicht Krimineller, v.a. nimmt man mit nur etwas Intelligenz keine Drogen ( vom jugendlichen Leichtsinn mal abgesehen).