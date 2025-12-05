Polizei erwischt Autofahrer am Bahnhofsvorplatz mit gefälschten Führerschein und unter Drogeneinfluss

Halle (Saale): Am 5. Dezember 2025 gegen 01:45 Uhr wurde der 37-jährige Fahrer eines Pkw Audi in Halle (Saale), Hans-Dietrich-Genscher-Platz, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Verlangen zeigte dieser einen italienischen Führerschein vor. Bei dessen Überprüfung wurde festgestellt, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelte. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle wurde bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Bei ihm wurde auch eine Tüte mit Betäubungsmitteln aufgefunden, die beschlagnahmt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

