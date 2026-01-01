Polizeieinsatz am Reileck: Jugendliche wird belästigt – Freunde stürmen zur Unterstützung dazu

In der Neujahrsnacht kam es am Reileck in Halle (Saale) zu einem Großeinsatz der Polizei. Demnach wurde über Notruf die Belästigung einer Jugendlichen in der benachbarten Ludwig-Wucherer-Straße gemeldet. Offenbar bekamen auch Freunde der Betroffenen von der Situation mit und stürmten in Richtung einer nahegelegenen Bar, wo sie den Täter vermuteten.

Die Polizei war mit mehreren Einsatzwagen vor Ort und konnte die aufgeheizte Stimmung beruhigen. Die Personalien des deutschen Tatverdächtigen wurden aufgenommen.

„Gegen den Beschuldigten wurde Anzeige erstattet“, so eine Polizeisprecherin.