Räuberischer Diebstahl aus Supermarkt in der Dieselstraße für 1.000 Euro: Mitarbeiter wurde verletzt

Am Samstag, 15.45 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Dieselstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand entwendeten mehrere Täter gemeinschaftlich Waren im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro und verließen anschließend das Geschäft. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung auf. Auf dem Parkplatz kam es in der weiteren Folge zu einer Auseinandersetzung, bei welcher der Mitarbeiter verletzt wurde. Er wurde ambulant medizinisch versorgt, konnte seine Arbeit jedoch fortsetzen.



Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Unbekannter Täter, männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, mutmaßlich rumänischer Herkunft, Vollbart, schwarze Jacke, weiße

Mütze, weißes T-Shirt Unbekannter Täter, männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, mutmaßlich rumänischer Herkunft, Kinnbart, weiß/grau/schwarze

Jacke, weißes T-Shirt, schwarze Hose, weiße Sneaker, schwarzes Basecap Unbekannter Junge, circa 10 Jahre alt, mutmaßlich rumänischer Herkunft, dunkle Haare, schwarze Jacke, schwarze Hose Unbekannter Mann, circa 30 Jahre alt, mutmaßlich rumänischer Herkunft, Vollbart, dunkle Haare mit Mittelscheitel, schwarze Jacke,

dunkle Hose

Nach der Tat flüchteten sie mit einem weißen Transporter mit rumänischem Kennzeichen in Richtung Merseburger Straße. Die Polizei sicherte vor Ort

Spuren und veranlasste die Auswertung von Videoaufzeichnungen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den beteiligten Personen oder zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle unter 0345 224 2000 zu melden.