Räuberischer Diebstahl aus Supermarkt in der Dieselstraße für 1.000 Euro: Mitarbeiter wurde verletzt

von · 28. Dezember 2025

  1. L sagt:
    28. Dezember 2025 um 13:00 Uhr

    Na wichtig ist das er seine Arbeit fortsetzen konnte..

  2. Klaus-Dieter Meier sagt:
    28. Dezember 2025 um 13:17 Uhr

    Jeden Tag das SEK in das Wohnhaus am Bahnhof (links neben DELL) jagen. Alle wissen es, keiner tut etwas.

  3. Sunny sagt:
    28. Dezember 2025 um 13:26 Uhr

    Da laufen immer so viele Leute am Parkplatz lang und keiner hilft dem Mitarbeiter?! Wie selbstverliebt muss man sein…

  4. Beamter sagt:
    28. Dezember 2025 um 13:42 Uhr

    Muss man wirklich Aussehen und Nation nennen? Das ist weiter Wasser auf die Mühlen der AFD Nazis.

