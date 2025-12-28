Rangelei zwischen Fußgänger und Radfahrer am Weinberg Campus
Am Samstagnachmittag, 15.10 Uhr, wurden Beamte zur Straßenbahnhaltestelle „Weinbergcampus“ gerufen, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war.
Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zuvor auf einem Fahrradweg im Bereich einer Ampel zu einem Streit zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Auslöser war eine Verkehrssituation, in deren Verlauf es zu einer verbalen Auseinandersetzung und anschließend zu einer kurzen körperlichen Rangelei kam. Dabei soll es zu gegenseitigen körperlichen Einwirkungen gekommen sein. Beide Beteiligten klagten über leichte Schmerzen, lehnten jedoch eine medizinische Behandlung ab.
Sachschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Ein Zeuge beobachtete die Auseinandersetzung. Die Polizei hat die Beteiligten getrennt und die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern an.
Die Aggressivität der Radfahrer in Halle hat mittlerweile ein extremes Maß erreicht. Man fühlt sich als Fußgänger absolut nicht mehr sicher in dieser Stadt. Es muss dringend etwas gegen die Fahrradrowdies unternommen werden! Unbedingt eine Haftpflichtversicherung und eine Kennzeichenpflicht einführen. Auch eine Führerscheinpflicht für Fahrräder muss kommen!
Ich habe beobachtet das die Radfahrer da öfters den Fußweg benutzen und bin da bestimmt nicht der einzige.