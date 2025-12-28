Du bist Halle

Rangelei zwischen Fußgänger und Radfahrer am Weinberg Campus

von · 28. Dezember 2025

  1. Läufer sagt:
    28. Dezember 2025 um 13:22 Uhr

    Die Aggressivität der Radfahrer in Halle hat mittlerweile ein extremes Maß erreicht. Man fühlt sich als Fußgänger absolut nicht mehr sicher in dieser Stadt. Es muss dringend etwas gegen die Fahrradrowdies unternommen werden! Unbedingt eine Haftpflichtversicherung und eine Kennzeichenpflicht einführen. Auch eine Führerscheinpflicht für Fahrräder muss kommen!

  2. Danke sagt:
    28. Dezember 2025 um 13:40 Uhr

    Ich habe beobachtet das die Radfahrer da öfters den Fußweg benutzen und bin da bestimmt nicht der einzige.

