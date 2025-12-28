Rangelei zwischen Fußgänger und Radfahrer am Weinberg Campus

Am Samstagnachmittag, 15.10 Uhr, wurden Beamte zur Straßenbahnhaltestelle „Weinbergcampus“ gerufen, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zuvor auf einem Fahrradweg im Bereich einer Ampel zu einem Streit zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Auslöser war eine Verkehrssituation, in deren Verlauf es zu einer verbalen Auseinandersetzung und anschließend zu einer kurzen körperlichen Rangelei kam. Dabei soll es zu gegenseitigen körperlichen Einwirkungen gekommen sein. Beide Beteiligten klagten über leichte Schmerzen, lehnten jedoch eine medizinische Behandlung ab.

Sachschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Ein Zeuge beobachtete die Auseinandersetzung. Die Polizei hat die Beteiligten getrennt und die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern an.