Raphael ist Halles Christkind: erstes Weihnachtsbaby am Elisabeth-Krankenhaus geboren

Während in der Stadt die letzten Vorbereitungen für die Bescherung liefen, wurde im Kreißsaal des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara bereits das schönste Geschenk des Tages ausgepackt: Am Vormittag des Heiligen Abends erblickte das erste Baby des Tages das Licht der Welt. Pünktlich zum Fest der Liebe, um 10.23 Uhr, war es so weit: Raphael machte das Weihnachtsfest für die Eltern perfekt. Mit einem Gewicht von 3.220 Gramm und einer Größe von 50 Zentimetern ist der neue Erdenbürger der ganze Stolz der jungen Familie.

Besinnliche Stimmung im Kreißsaal „Jede Geburt ist ein einzigartiges Wunder. Aber ein Baby am Vormittag des Heiligen Abends begrüßen zu dürfen, während draußen die Welt zur Ruhe kommt, erfüllt auch unser Team jedes Jahr aufs Neue mit einer besonderen Rührung.“, sagt Hebamme Annekathrin Hofmeister die die Geburt begleitete. „Mutter und Kind sind wohlauf und genießen nun die ersten gemeinsamen Stunden in dieser ganz besonderen, festlichen Stimmung.“

Sicherheit und Geborgenheit – auch an den Feiertagen Das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara ist mit seiner Geburtsklinik und dem zertifizierten Perinatalzentrum Level 1 (höchste Versorgungsstufe) die erste Adresse für werdende Eltern in der Region. Auch über die Feiertage ist ein erfahrenes Team aus Hebammen, Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften rund um die Uhr im Einsatz, um eine sichere und individuelle Geburtshilfe zu gewährleisten – damit die Familien ihr persönliches Weihnachtswunder in besten Händen erleben können.

Foto: Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara / Elfie Hünert