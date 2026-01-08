Riebeckstift eröffnet Servicezentrum am Akazienhof

Auf dem Gelände des Akazienhofes hat die Paul-Riebeck-Stiftung gerade ihr eigenes Kunden- und Servicezentrum eröffnet. Ein Novum für einen Anbieter von Leistungen der Alten- und Behindertenhilfe in Halle und der Region.

Vorstand Andreas Fritschek begründet den Schritt mit den wachsenden Angeboten der Stiftung: „Neben unseren Heimen halten wir inzwischen ein breites Spektrum teilstationärer und ambulanter Angebote mitsamt Betreuungs- und Beratungsdienstleistungen vor. Dazu gehört unser ambulanter Pflegedienst ebenso wie Tagespflegen, Plätze für Kurzzeit- und Verhinderungspflege bis hin zum Servicewohnen in den eigenen vier Wänden.“ Um aus all dem gemeinsam mit den Kunden für die jeweilige Lebenslage die passende Lösung zu finden, steht im neuen Kunden- und Servicezentrum ein freundliches Team parat. Das sichert nicht nur einen verlässlichen Ansprechpartner von Anfang an. Hier wird Wissen um Machbares haus- und bereichsübergreifend gebündelt. So werden der Zugang zur Stiftung erleichtert, interne Abläufe vereinfacht, die Erreichbarkeit verbessert und Bearbeitungszeiten verkürzt.

„Wir wollen dabei Bewährtes erhalten, Prozesse vereinheitlichen und gleichzeitig die Qualität unserer Leistungen weiterentwickeln“, sagt Doreen Lettow. Die Leiterin des Kunden- und Servicezentrums ist überzeugt, dass die Stiftung „damit auch auf die steigenden Anforderungen bei Pflege, Beratung und Dokumentation gut vorbereitet und flexibler für zukünftige Erweiterungen ist.“ Erreichbar ist das Kunden- und Servicezentrum vor Ort in der Beesener Straße 15, montags bis freitags ab 9:00 Uhr, telefonisch über die zentrale Rufnummer 0345 1510 444 oder per Mail: Kundenzentrum@Paul-Riebeck-Stiftung.de.