Riesentrafo auf Reisen: Schwerlasttransport zog durch den halleschen Osten

Ein außergewöhnlicher Schwerlasttransport hat am Montagabend für erhebliche Einschränkungen im halleschen Osten gesorgt. Ein riesiger Transformator wälzte sich in den Abendstunden durch die Straßen der Stadt und zog zahlreiche Blicke auf sich.

Ausgangspunkt des Transports war das Unternehmen Hitachi, ehemals ABB. Von dort führte die Route über die Delitzscher Straße weiter durch die Stadtteile Büschdorf und Reideburg. Besonders in Büschdorf kam der Koloss nur in Schrittgeschwindigkeit voran, was zu langen Rückstaus führte.

Neben den Begleitfahrzeugen der Transportfirma war auch die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) im Einsatz. Mit zwei Hubwagen unterstützten Mitarbeiter den Transport, um sicherzustellen, dass der Transformator nicht mit der Oberleitung der Straßenbahn in Berührung kam. Der Straßenbahnverkehr wurde für den Abend vollständig eingestellt, stattdessen kamen Busse im Schienenersatzverkehr zum Einsatz. Doch auch diese steckten zeitweise im Stau fest, den der Schwerlasttransport durch sein langsames Tempo verursachte.

Die Dimensionen des Transports waren beeindruckend: Der gesamte Schwerlaster maß nahezu 50 Meter in der Länge, war 3,80 Meter breit und 5,85 Meter hoch. Insgesamt wurden dabei 286 Tonnen bewegt.

Ziel des Hochleistungstransformators ist der Elbehafen in Aken. Von dort aus wird die Fracht auf dem Wasserweg weitertransportiert. Für Anwohner und Verkehrsteilnehmer war der Transport zwar eine Geduldsprobe – zugleich aber auch ein seltenes technisches Schauspiel.