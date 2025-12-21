Roter Koffer und blaue Sporttasche führen zum Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Halle

Am Freitag, den 19. Dezember 2025 informierten Mitarbeiter der Bahnsicherheit eine Streife der Bundespolizei um 16:55 Uhr über einen roten Rollkoffer und eine blaue Sporttasche in einem Gepäckfach im Hauptbahnhof Halle (Saale). Die bisher unbekannte Person stellte das Reisegepäck in jenem Fach ab, ohne es zu verschließen. Die verständigten Beamten nahmen sich der Situation sofort an. Der Inhalt vom Koffer und der Tasche war nicht einsehbar. Demnach wurde der Bereich abgesperrt und ein Diensthundeführer angefordert. Dieser war kurze Zeit später mit seinem Sprengstoffspürhund vor Ort. Das Team begann unverzüglich mit seiner Arbeit.

Der vierbeinige Kollege zeigte kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten, so dass das Gepäck als ungefährlich eingestuft und geöffnet werden konnte. Darin befand sich Arbeitsbekleidung, Gegenstände des täglichen Bedarfs und Schriftstücke, welche die Personalien vermutlich eines polnischen Staatsangehörigen beinhalteten. Ob und inwieweit es sich dabei um den Eigentümer der aufgefundenen Sachen handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde das Gepäckstück dem Fundbüro der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Halle (Saale) übergeben.

Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Reisende und deren Angehörige zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären. Die kurzzeitige Sperrung des betroffenen Bereiches hatte in diesem Fall keine Auswirkungen auf den Reise- und Bahnverkehr.